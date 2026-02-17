Mujer quiso introducir "cristal" al penal de La Pila

Una mujer que pretendía meter más de 300 gramos de cristal al penal de La Pila, fue detectada por custodios de revisión quienes procedieron a su detención para ponerla a disposición de las autoridades correspondientes.

Fue a través de los protocolos de revisión, efectuados en el Centro de Reinserción Social La Pila, en donde se descubrió a Fátima N. de 25 años de edad, la cual iba de visita a un interno este domingo día de visita.

La mujer tuvo que pasar por la aduana en donde se revisa que los objetos que se pretenden introducir sean los permitidos y los custodios se percataron que entre las cosas había dos envoltorios que contenían aproximadamente 308 gramos de "cristal", sustancias que la pretendía ingresar en el área de visitas.

Al verse descubierta la mujer tuvo que aceptar la pretensión de introducir la droga y se le remitió ante el Ministerio Público en donde se le definirá su situación legal por el tráfico de metanfetaminas.

