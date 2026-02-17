logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Mujer quiso introducir "cristal" al penal de La Pila

Por Redacción

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Mujer quiso introducir "cristal" al penal de La Pila

Una mujer que pretendía meter más de 300 gramos de cristal al penal de La Pila, fue detectada por custodios de revisión quienes procedieron a su detención para ponerla a disposición de las autoridades correspondientes.

Fue a través de los protocolos de revisión, efectuados en el Centro de Reinserción Social La Pila, en donde se descubrió a Fátima N. de 25 años de edad, la cual iba de visita a un interno este domingo día de visita.

La mujer tuvo que pasar por la aduana en donde se revisa que los objetos que se pretenden introducir sean los permitidos y los custodios se percataron que entre las cosas había dos envoltorios que contenían aproximadamente 308 gramos de "cristal", sustancias que la pretendía ingresar en el área de visitas.

Al verse descubierta la mujer tuvo que aceptar la pretensión de introducir la droga y se le remitió ante el Ministerio Público en donde se le definirá su situación legal por el tráfico de metanfetaminas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lo detienen por actos obscenos frente a paseantes en Tequis
Lo detienen por actos obscenos frente a paseantes en Tequis

Lo detienen por actos obscenos frente a paseantes en Tequis

SLP

Redacción

El sujeto fue asegurado tras un reporte ciudadano en la calle Mariano Arista.

Video | "Diablero" de Abastos da golpiza a motociclista
Video | "Diablero" de Abastos da golpiza a motociclista

Video | "Diablero" de Abastos da golpiza a motociclista

SLP

Redacción

El hecho fue registrado por cámaras de seguridad

Motociclista pierde la vida en accidente rumbo a Rascón
Motociclista pierde la vida en accidente rumbo a Rascón

Motociclista pierde la vida en accidente rumbo a Rascón

SLP

Huasteca Hoy

El percance sucedió este domingo por la tarde

Intentó ingresar más de 300 gramos de "cristal" a La Pila
Intentó ingresar más de 300 gramos de "cristal" a La Pila

Intentó ingresar más de 300 gramos de "cristal" a La Pila

SLP

Redacción

Fue asegurada durante revisión en horario de visita.