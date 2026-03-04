"Narco", sentenciado a 4 años de prisión

La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado, obtuvo sentencia condenatoria de cuatro años cinco meses 10 días de prisión contra Gustavo "N", por haber sido plenamente acreditada su participación en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de cristal con fines de venta.

En procedimiento abreviado, el Ministerio Público Federal demostró que Gustavo "N" había sido detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal, luego de haber sido señalado por una persona de haberlo amenazado en la calle Reyes, de la colonia San Antonio, municipio de Rayón, San Luis Potosí.

Al realizar una inspección, los uniformados encontraron a la altura de la cintura una bolsa de plástico transparente con 300 bolsitas con un adherible con la leyenda de una organización criminal, que contenían una sustancia granulada y tres bolsitas que contenían cocaína.

El imputado fue vinculado a proceso y derivado de las investigaciones, se logró la referida sentencia condenatoria en su contra, la cual contempla también el pago de una multa de 89 UMAS equivalente a la cantidad de 9 mil 662.73 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con estas acciones, la Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal; por lo que se invita a la ciudadanía, a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año (de forma presencial en República de Polonia 370, Lomas de Satélite o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.