Notifican aprehensión a cinco secuestradores

A través de trabajos de investigación realizados por la Fiscalía General del Estado, se obtuvo una orden de aprehensión en contra de César "N", Miguel "N", Brandon "N", Cornelio "N" y Marcos "N", por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares.

Los señalados ya se encuentran en un penal estatal por otros delitos, a los que se les suma el ya mencionado.

Según los datos de prueba, los hechos ocurrieron el 13 de enero de 2026, cuando los imputados arribaron a bordo de una camioneta al exterior de un establecimiento ubicado en la calle Ana del fraccionamiento El Carmen II, en Ciudad Valles.

En ese lugar, los individuos presuntamente descendieron de la unidad portando ropa táctica y armas de fuego, con las cuales habrían sometido a la víctima, quien laboraba en el sitio.

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Posteriormente, la habrían agredido físicamente y obligado a subir al vehículo, privándola de la libertad, mientras amenazaban a otras personas presentes para impedir su auxilio.

Derivado de las indagatorias, Agentes Fiscales de la FGE obtuvieron del Juez de control el mandamiento judicial correspondiente, el cual fue cumplimentado por elementos de la Policía de Investigación en el interior del Centro Penitenciario de la región, donde los señalados ya se encontraban recluidos por otros procesos.