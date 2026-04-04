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Par de farderos son sorprendidos en flagrancia en Bodega Aurrerá

Por Redacción

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
A
Par de farderos son sorprendidos en flagrancia en Bodega Aurrerá

Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre y una mujer por presunto robo, al ser sorprendidos intentando apoderarse de mercancía en tiendas Bodega Aurrerá, tanto en la de Acceso Norte como en la carretera a Rioverde.

En un caso, los oficiales municipales se presentaron en la Aurrerá de Acceso Norte, en la colonia España, donde personal del lugar les indicó que un hombre intentó sustraer productos del área de juguetería y un removedor de etiquetas. 

Los agentes ubicaron al reportado, quien luego de ser entrevistado se identificó como Juan "N" de 44 años, a quien le encontraron un paquete de carritos en miniatura y el otro artículo, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Por otro lado, en la Bodega Aurrerá que se encuentra en carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Jardines del Valle, policías femeninas se presentaron con el responsable del establecimiento, quien señaló a una mujer de buscar llevarse alimentos sin pagar, teniendo contacto con quien dijo llamarse Claudia "N" de 40 años, pidiendo proceder legalmente en su contra.

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En la revisión, a la señalada le encontraron cuatro paquetes de carne que llevaba dentro de un bolso coro azul.

A ambos les dieron a conocer que serían detenidos por presunto robo y después los presentaron ante la Fiscalía.

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