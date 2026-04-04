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Pareja acaba lesionada en un percance vial

Por Redacción

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
A
Pareja acaba lesionada en un percance vial

CIUDAD VALLES.- Una motocicleta chocó contra una camioneta, a inmediaciones del barrio Las Lomas; dos jóvenes resultaron con lesiones leves.

La mañana de este viernes, un joven que conducía una motocicleta Bajaj Pulsar negra, se desplazaba por calle Zaragoza con dirección hacia la colonia Cuauhtémoc.

Pero al llegar al cruce con calle Morelos, no hizo alto, y chocó contra una camioneta Nissan NP300 gris, cuyo conductor iba sobre la vía de preferencia.

El motociclista viajaba acompañado de Juana Laura V., de 35 años de edad, vecina del fraccionamiento Las Huastecas. Ambos cayeron sobre el pavimento y resultaron lesionados, pero solo ella tuvo que ser auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, aunque se negó a ser llevada a un hospital.

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Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Se esperaba que los involucrados llegaran a un acuerdo.

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