Pareja en motocicleta resulta herida en choque

Una pareja que viajaba en una motocicleta resultó lesionada luego de chocar contra un automóvil que les cortó la circulación cuando transitaban por calles de la colonia La Lomita, tuvieron que ser atendidos por paramédicos y trasladados a un hospital para recibir atención requerida.

Luego del impacto el conductor presunto responsable, se dio a la fuga de lugar y posteriormente regresó siendo identificado por los vecinos quienes incluso querían golpearlo.

El hecho tuvo lugar cerca de la 1:30 de la tarde de este domingo cuando los motociclistas, un hombre y una mujer, circulaban sobre la calle María Teresa en la colonia referida y fue al arribar al cruce con Ana Gaby impactaron contra un automóvil que les cortó la circulación siendo proyectados al pavimento y se causaron lesiones considerables.

Algunos vecinos que se percataron del hecho y llamaron a los cuerpos de emergencia y al sitio acudieron los socorristas de la Cruz Roja quienes atendieron a la pareja que viajaba en la moto determinándose que presentaban lesiones considerables y tuvieron que ser llevados a hospital de Soledad para recibir atención requerida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo a reportes vecinales el conductor se dio a la fuga del lugar aunque más tarde regresó cuando ya las autoridades se encontraban en el sitio siendo reconocido por algunos testigos que aparentemente intentaron agredirlo.

Por su parte agentes de tránsito municipal de Soledad arribaron a tomar conocimiento del accidente y se esperaba que el conductor responsable pudiera llegar a un acuerdo reparatorio con los afectados para que el caso no escalara a mayores siendo la motocicleta depositada en una pensión mientras se llevan a cabo las diligencias legales.