Pareja intentó surtir despensa gratis en tienda 3B

Gracias a una rápida actuación policial, agentes municipales de la capital efectuaron el aseguramiento de una pareja que ingresó a una tienda 3B de donde sustrajeron múltiples productos comestibles, ambos fueron ubicados en flagrancia siendo puestos a disposición de la autoridad ministerial.

De acuerdo al reporte de los hechos, los oficiales municipales se encontraban en vigilancia sobre la avenida Pedro Moreno y calle Villanueva, cuando notaron que dos hombres se encontraban al exterior de un comercio con razón social 3B en una discusión, por lo que se acercaron para verificar lo sucedido.

Fue entonces que personal de comercio señaló al sujeto con el que discutía, porque detectó que junto a una mujer habían salido sin pagar diversos artículos, dando un total de mil 250 pesos.

Ante el señalamiento y la flagrancia del hecho, los oficiales municipales procedieron con la detención de Félix Porfirio "N" de 37 años, originario de Irapuato y Dariana "N" de 25 años originaria del Estado de México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los artículos sustraídos hay galletas, salsas, jamón, salchichas, café, papel higiénico y otros con los que habían llenado un carrito y pretendían salir sin pagar.

Finalmente, los agentes policiales procedieron al embalaje de los productos, en tanto que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se determine su situación legal.