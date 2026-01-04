logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Pareja que viajaba en motocicleta muere tras ser arrollada en carretera a Zacatecas

El trágico suceso ocurrió en la comunidad de Derramaderos, cuando una motoneta y una camioneta colisionaron de forma fatal.

Por Redacción

Enero 04, 2026 03:06 p.m.
A
Pareja que viajaba en motocicleta muere tras ser arrollada en carretera a Zacatecas

Los hechos se registraron después de las 13:00 horas, cuando la pareja circulaba en una motoneta de color verde con negro y fue embestida por una camioneta Chevrolet blanca, que transitaba con dirección a Zacatecas. El accidente ocurrió cuando el conductor de la motoneta intentó cruzar por un acceso a la ciclovía, a la altura del kilómetro 23, en la comunidad de Derramaderos.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes tras valorar a las víctimas confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona aseguraron la zona y realizaron el cierre total de la circulación. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía iniciaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos para su trámite legal.

El conductor de la camioneta fue detenido por la Policía Municipal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pareja que viajaba en motocicleta muere tras ser arrollada en carretera a Zacatecas
Pareja que viajaba en motocicleta muere tras ser arrollada en carretera a Zacatecas

Pareja que viajaba en motocicleta muere tras ser arrollada en carretera a Zacatecas

SLP

Redacción

El trágico suceso ocurrió en la comunidad de Derramaderos, cuando una motoneta y una camioneta colisionaron de forma fatal.

Identifican al trailero que perdió la vida en la autopista Valles-Rayón
Identifican al trailero que perdió la vida en la autopista Valles-Rayón

Identifican al trailero que perdió la vida en la autopista Valles-Rayón

SLP

Huasteca Hoy

Accidente en autopista Valles-Rayón cobra vida de trailero Sixto Zapata de Altamira, Tamaulipas

Accidente en carretera Valles-Tampico deja familia con heridas
Accidente en carretera Valles-Tampico deja familia con heridas

Accidente en carretera Valles-Tampico deja familia con heridas

SLP

Huasteca Hoy

Dos menores y una mujer resultan heridos tras volcadura en la carretera libre Valles-Tampico.

66 detenidos y droga asegurada en operativos estatales
66 detenidos y droga asegurada en operativos estatales

66 detenidos y droga asegurada en operativos estatales

SLP

Redacción

Aseguran droga y detienen a 66 personas en operativos estatales en San Luis Potosí