Pareja que viajaba en motocicleta muere tras ser arrollada en carretera a Zacatecas

Los hechos se registraron después de las 13:00 horas, cuando la pareja circulaba en una motoneta de color verde con negro y fue embestida por una camioneta Chevrolet blanca, que transitaba con dirección a Zacatecas. El accidente ocurrió cuando el conductor de la motoneta intentó cruzar por un acceso a la ciclovía, a la altura del kilómetro 23, en la comunidad de Derramaderos.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes tras valorar a las víctimas confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona aseguraron la zona y realizaron el cierre total de la circulación. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía iniciaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos para su trámite legal.

El conductor de la camioneta fue detenido por la Policía Municipal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí