Pareja resulta lesionada al caer a un barranco
Viajaban en camioneta que derrapó y se fue al desnivel en Xilitla
XILITLA.- Al circular sobre piso mojado por lluvia prevaleciente, una camioneta derrapó y cayó a un barranco cerca de la localidad San Rafael del municipio de Xilitla, en donde una pareja resultó lesionada. Lo anterior sucedió este domingo por la tarde, en el tramo comprendido entre la granja y un autolavado, casi llegando a la cabecera municipal.
De acuerdo con el reporte emitido por elementos de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal, una camioneta negra tipo Explorer, se salió del camino y cayó a un voladero con una profundidad aproximada de entre 20 y 30 metros. Tras el reporte, acudieron al auxilio elementos de Protección Civil Municipal y Seguridad Pública de este Municipio, quienes rescataron a las personas lesionadas, y posteriormente fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica. Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones.
Las autoridades señalaron que las condiciones climatológicas adversas pudieron haber influido en el accidente, por lo que hicieron un llamado a la población a extremar precauciones al conducir.
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