Peatón grave al ser atropellado
CIUDAD VALLES.- Un hombre que intentó cruzar a pie la carretera federal Valles-Tamazunchale, fue atropellado por un vehículo no identificado y sufrió lesiones graves.
La noche del jueves, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias auxiliaron a Óscar Manuel Lárraga, quien se encontraba tirado sobre la carretera federal número 85, a inmediaciones de la delegación de El Pujal, y presentaba múltiples lesiones.
El hombre es vecino de ese sector y, según testigos, intentó cruzar a pie la vía federal, pero un vehículo lo atropelló. El responsable no fue identificado, ya que no se detuvo y escapó.
No se dieron a conocer las características del vehículo, pero luego del accidente, los testigos realizaron el reporte al Sistema de Emergencias 9-1-1, y tiempo después llegaron los brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes lo trasladaron a un centro médico.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Joven muere ahogado y otro está grave en colonia Los Vargas
Pulso Online
Un joven de 25 años perdió la vida y otro resultó grave tras un incidente en un estanque de la colonia Los Vargas.
Despliegan 140 elementos estatales por Procesión del Silencio en SLP
Redacción
Realizarán labores de vigilancia, prevención y atención ciudadana
Detienen a 36 personas en 24 horas en operativos de seguridad en SLP
Redacción
Droga y autos recuperados