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Peatón grave al ser atropellado

Por Redacción

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
A
Peatón grave al ser atropellado

CIUDAD VALLES.- Un hombre que intentó cruzar a pie la carretera federal Valles-Tamazunchale, fue atropellado por un vehículo no identificado y sufrió lesiones graves.

La noche del jueves, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias auxiliaron a Óscar Manuel Lárraga, quien se encontraba tirado sobre la carretera federal número 85, a inmediaciones de la delegación de El Pujal, y presentaba múltiples lesiones.

El hombre es vecino de ese sector y, según testigos, intentó cruzar a pie la vía federal, pero un vehículo lo atropelló. El responsable no fue identificado, ya que no se detuvo y escapó.

No se dieron a conocer las características del vehículo, pero luego del accidente, los testigos realizaron el reporte al Sistema de Emergencias 9-1-1, y tiempo después llegaron los brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes lo trasladaron a un centro médico.

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