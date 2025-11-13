Pelea en pleno centro; motociclista hiere a taxista con arma blanca

Una riña ocurrida la mañana de este jueves en la zona centro de la capital potosina dejó como saldo a un taxista herido con arma blanca.

De acuerdo con información preliminar, el incidente se originó tras un conflicto vial sobre la avenida Eje Vial y la calle Guajardo, donde el conductor del taxi y un motociclista comenzaron a discutir hasta que la confrontación escaló a la violencia.

Elementos de la Guardia Municipal acudieron como primeros respondientes y lograron detener al presunto agresor, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

El lesionado recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado a un hospital. Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí











