Pelea en pleno centro; motociclista hiere a taxista con arma blanca
La confrontación ocurrió sobre Eje Vial y Guajardo; el presunto agresor fue detenido por la Guardia Municipal
Una riña ocurrida la mañana de este jueves en la zona centro de la capital potosina dejó como saldo a un taxista herido con arma blanca.
De acuerdo con información preliminar, el incidente se originó tras un conflicto vial sobre la avenida Eje Vial y la calle Guajardo, donde el conductor del taxi y un motociclista comenzaron a discutir hasta que la confrontación escaló a la violencia.
Elementos de la Guardia Municipal acudieron como primeros respondientes y lograron detener al presunto agresor, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
El lesionado recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado a un hospital. Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
