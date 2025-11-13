logo pulso
Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Pelea en pleno centro; motociclista hiere a taxista con arma blanca

La confrontación ocurrió sobre Eje Vial y Guajardo; el presunto agresor fue detenido por la Guardia Municipal

Por Redacción

Noviembre 13, 2025 11:51 a.m.
Pelea en pleno centro; motociclista hiere a taxista con arma blanca

Una riña ocurrida la mañana de este jueves en la zona centro de la capital potosina dejó como saldo a un taxista herido con arma blanca.

De acuerdo con información preliminar, el incidente se originó tras un conflicto vial sobre la avenida Eje Vial y la calle Guajardo, donde el conductor del taxi y un motociclista comenzaron a discutir hasta que la confrontación escaló a la violencia.

Elementos de la Guardia Municipal acudieron como primeros respondientes y lograron detener al presunto agresor, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

El lesionado recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado a un hospital. Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

SLP

Redacción

La confrontación ocurrió sobre Eje Vial y Guajardo; el presunto agresor fue detenido por la Guardia Municipal

SLP

Redacción

Una camioneta roja provocó el choque en cadena y luego abandonó la zona; sólo hubo lesionados leves

SLP

Redacción

En el homicidio del joven Elías Monsiváis, familia sigue buscando su cuerpo; FGE señala que ya hay dos órdenes de aprehensión

SLP

Redacción