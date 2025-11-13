logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Fotogalería

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atrapan a menor por presunto robo a comercio

Por Redacción

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Atrapan a menor por presunto robo a comercio

Derivado de la respuesta oportuna que se brindó a un reporte ciudadano, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un menor por presunto robo a comercio, esto en la colonia Quintas de la Hacienda.

Policías soledenses se presentaron en una veterinaria ubicada sobre Bulevar Valle de los Fantasmas, a la altura de la colonia mencionada, donde el responsable señaló directamente a un individuo por intentar sustraer medicamento, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ya que no es la primera vez que se presenta dicha situación.

Oficiales municipales se acercaron a dialogar con el reportado y, después de varios minutos, este se identificó como Josué “N”, comprobando que es menor de edad, a quien le fueron encontrados dos frascos con medicamentos.

Enseguida se le informó que sería detenido por presunto robo a comercio y posteriormente fue presentado ante la FGESLP, donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Más de 3 años sin justicia
Más de 3 años sin justicia

Más de 3 años sin justicia

SLP

Redacción

En el homicidio del joven Elías Monsiváis, familia sigue buscando su cuerpo; FGE señala que ya hay dos órdenes de aprehensión

Atrapan a menor por presunto robo a comercio
Atrapan a menor por presunto robo a comercio

Atrapan a menor por presunto robo a comercio

SLP

Redacción

Automóvil acaba bajo un autobús urbano; conductor “la libra“
Automóvil acaba bajo un autobús urbano; conductor “la libra“

Automóvil acaba bajo un autobús urbano; conductor “la libra“

SLP

Redacción

Vuelca camioneta al chocar contra una jardinera
Vuelca camioneta al chocar contra una jardinera

Vuelca camioneta al chocar contra una jardinera

SLP

Redacción