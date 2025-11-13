Atrapan a menor por presunto robo a comercio

Derivado de la respuesta oportuna que se brindó a un reporte ciudadano, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un menor por presunto robo a comercio, esto en la colonia Quintas de la Hacienda.

Policías soledenses se presentaron en una veterinaria ubicada sobre Bulevar Valle de los Fantasmas, a la altura de la colonia mencionada, donde el responsable señaló directamente a un individuo por intentar sustraer medicamento, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ya que no es la primera vez que se presenta dicha situación.

Oficiales municipales se acercaron a dialogar con el reportado y, después de varios minutos, este se identificó como Josué “N”, comprobando que es menor de edad, a quien le fueron encontrados dos frascos con medicamentos.

Enseguida se le informó que sería detenido por presunto robo a comercio y posteriormente fue presentado ante la FGESLP, donde se determinará su situación legal.

