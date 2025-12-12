Pierde control y choca en guarnición sobre carretera a Rioverde
El percance ocurrió a la altura de Jassos; no hubo lesionados
Un automóvil Chevrolet Chevy sufrió una salida de camino y choque contra la guarnición central cuando circulaba sobre la carretera de Ríoverde con dirección al distribuidor, sin que se reportaran personas lesionadas.
El accidente se registró alrededor de las 07:00 horas, a la altura del kilómetro 250, en el tramo comprendido entre la comunidad de Jasos y el fraccionamiento Residencial La Florida.
Ante la ausencia de autoridades en el sitio, y pese a que el retén de la Guardia Civil Estatal en Jasos se localiza a menos de un kilómetro, los afectados decidieron retirar el vehículo por cuenta propia, jalándolo con una camioneta para liberar la vialidad.
