Seguridad

Pierde control y choca en guarnición sobre carretera a Rioverde

El percance ocurrió a la altura de Jassos; no hubo lesionados

Por Redacción

Diciembre 12, 2025 08:27 a.m.
A
Pierde control y choca en guarnición sobre carretera a Rioverde

Un automóvil Chevrolet Chevy sufrió una salida de camino y choque contra la guarnición central cuando circulaba sobre la carretera de Ríoverde con dirección al distribuidor, sin que se reportaran personas lesionadas.

El accidente se registró alrededor de las 07:00 horas, a la altura del kilómetro 250, en el tramo comprendido entre la comunidad de Jasos y el fraccionamiento Residencial La Florida.

Ante la ausencia de autoridades en el sitio, y pese a que el retén de la Guardia Civil Estatal en Jasos se localiza a menos de un kilómetro, los afectados decidieron retirar el vehículo por cuenta propia, jalándolo con una camioneta para liberar la vialidad.

 

