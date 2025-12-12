logo pulso
Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Sólo daños, en choque y volcadura en río Santiago

Por Redacción

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Sólo daños, en choque y volcadura en río Santiago

Una camioneta y dos automóviles participaron en un aparatoso accidente vial al circular por el bulevar del río Santiago, en donde la primera unidad acabó volcada pero por suerte no se registraron personas lesionadas.

El hecho se suscitó cerca de las 18:30 horas de este jueves, inicialmente un automóvil Jetta de color gris se desplazaba por el mencionado bulevar en dirección de la carretera a Matehuala hacia Morales.

Fue a la altura del puente 20 de Noviembre, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y así chocó por alcance contra un auto Mitsubishi de color gris, el cual a su vez fue proyectado hacia adelante y chocó contra una camioneta Hyundai de color blanco que por ahí se desplazaba.

Por el golpe recibido, la camioneta acabó volcada sobre su costado izquierdo en la zona de rodamiento, transportaba equipo de sonido que fue bajado por el conductor, el cual por suerte no resultó herido.

Debido a la tardanza de las autoridades de la Guardia Civil, División Caminos, el conductor con el apoyo de otros presentes enderezaron la camioneta volcada y la retiraron del lugar, aunque más tarde llegaron los elementos policiales a tomar conocimiento del percance, en el que por suerte sólo hubo daños materiales y se esperaba que los demás conductores llegaran a un acuerdo.

