Pipa se queda sin frenos y causa carambola

Circulaba por el Periférico Norte y se descompuso en carretera a Zacatecas

Por Redacción

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
Pipa se queda sin frenos y causa carambola

Debido a las malas condiciones mecánicas, una pipa del Interapas se quedó sin frenos y causó aparatosa carambola contra cuatro vehículos más que esperaban el semáforo en el cruce del Anillo Periférico Norte y la carretera a Zacatecas.

A causa del accidente los vehículos participantes presentaron fuertes daños pero afortunadamente no se registraron personas con lesiones graves, solamente una menor recibió un golpe leve en la cabeza y por sus propios medios se trasladaría a recibir atención médica.

El hecho tuvo lugar cerca de las tres de la tarde de este sábado cuando la pila color blanco con amarillo, repartidora de agua del Organismos Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, se desplazaba por el Anillo Periférico Norte en dirección de oriente a poniente.

Al aproximarse al puente de la carretera a Zacatecas el semáforo marcaba luz roja y ante esto el chofer aplicó los frenos para detenerse, pero éstos no le respondieron y de esta forma le pegó a una camioneta Dodge Ram color gris que estaba en parada momentánea esperando el cambio del semáforo.

Por el golpe recibido la camioneta fue proyectada hacia adelante y a su vez le pegó a un automóvil Chevrolet Onix de color gris, el cual también chocó contra un Volkswagen Polo que finalmente impactó a una camioneta Nissan Xtrail, todos estaban en parada momentánea debido a la luz roja.

Socorristas acudieron a prestarle ayuda a los ocupantes de los vehículos aunque por suerte no había lesionados, solamente una menor de 12 años presentaba un golpe en la cabeza pero no requirió hospitalización inmediata.

Personal de la Coordinadora Estatal de Protección Civil, así como de la Guardia Civil Estatal, acudieron prestar auxilio y tomar conocimiento del accidente, siendo trasladada la pipa a una pensión y se esperaba que los conductores afectados reclamaran los daños de sus vehículos mediante las instancias correspondientes.

