Pistolero es condenado a casi 3 años de prisión

Casi tres años de cárcel, más una sanción económica, impuso juez federal a un hombre que fue encontrado responsable del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General de la República informó que, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en San Luis Potosí, obtuvo la sentencia de dos años con 10 meses de prisión contra el acusado, por haber sido plenamente acreditada su participación en la comisión del delito referido.

En procedimiento abreviado, el Ministerio Público Federal demostró que César "N" fue detenido por elementos de la Policía Municipal de la capital cuando transitaba sin casco de seguridad y sin placas de circulación en una motocicleta sobre la avenida Salk, de la colonia Progreso, motivo por el que se le marcó el alto.

Durante la revisión, las autoridades le aseguraron una pistola tipo escuadra abastecida con un cartucho y su cargador, abastecido con cuatro cartuchos del mismo calibre.

El imputado fue vinculado a proceso y derivado de las investigaciones, se logró la referida sentencia condenatoria en su contra, la cual contempla también el pago de una multa de cuatro mil 559 pesos con 94 centavos.

Con estas acciones, la Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal