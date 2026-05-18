Policía capitalina atiende reportes de violencia familiar
En atención a llamados ciudadanos, oficiales de Guardia Municipal capitalina realizaron el aseguramiento de dos hombres señalados por el delito de violencia familiar.
El primer hecho se registró en la colonia Ricardo B. Anaya donde una mujer solicitó la intervención policial luego de que su esposo la agredió físicamente y la amenazó con un machete.
Los oficiales atendieron de inmediato el reporte, realizando la detención del señalado, de nombre Luis "N" de 35 años.
El segundo hecho se registró en la colonia Insurgentes donde una mujer señaló a su pareja de agresiones físicas, no siendo la primera vez que es violentada.
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Ante la petición de la parte afectada, los agentes municipales procedieron con la detención del implicado, de nombre Juan Miguel "N" de 46 años.
En ambos casos, los implicados fueron trasladados al Centro de Internamiento Municipal para su certificación médica y posteriormente canalizados a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se determinará su situación legal.
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