Policía investiga homicidio de hombre en Mexquitic de Carmona

Antes de las 16:00 horas de hoy fue localizado sin vida un hombre en la comunidad de San Pedro Ojo Zarco, municipio de Mexquitic de Carmona.

Según los primeros reportes, se escucharon disparos de arma de fuego y luego se encontró a un hombre tendido a las afueras del panteón. La víctima presentaba heridas producidas por arma de fuego.

Elementos de la policía municipal acudieron como primeros respondientes y acordonaron la zona para preservar el sitio de los hechos. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación (PDI) dieron inicio a la carpeta de investigación correspondiente.

