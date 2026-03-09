logo pulso
Fotogalería | Un día después del 8M

Fotogalería | Un día después del 8M

"Ponchallantas" causan daños en varios vehículos en Valles

Policía Municipal y Guardia Civil Estatal realizaron patrullajes y retiraron los artefactos

Por Huasteca Hoy

Marzo 09, 2026 02:08 p.m.
A
Fotos: Huasteca Hoy

Fotos: Huasteca Hoy

CIUDAD VALLES.- Delincuentes arrojaron ponchallantas sobre dos de las principales vialidades en Ciudad Valles, causando daños a varios vehículos particulares.

El domingo, poco antes del anochecer, automovilistas reportaron que había este tipo de artefactos metálicos en varios tramos de la carretera federal Valles-Mante, principalmente cerca de la ETI 16 y del ejido Montecillos.

Oficiales de la Policía Municipal, así como de la Guardia Civil Estatal, realizaban patrullajes por la zona, y de inmediato retiraron los ponchallantas. Incluso hubo una persecución hacia la zona norte, pero no se reportaron detenciones.

Horas después, tres vehículos quedaron dañados al pasar por ponchallantas sobre la avenida Pedro Antonio Santos, entre las calles Matamoros y Tetuán, a la altura del puente Rafael Curiel.

Aunque en esa zona hay flujo constante de vehículos y transeúntes, nadie vio a los responsables de cometer este acto delictivo. Los elementos de la Policía Municipal auxiliaron a los afectados y retiraron los artefactos.

Ponchallantas, de venta en la web

Los precios oscilan entre 229 a más de 42 mil pesos

"Ponchallantas" causan daños en varios vehículos en Valles

