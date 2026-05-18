Por amenazar a sus padres con machete lo procesan

En la localidad El Lejem, de San Antonio, el 24 de enero de 2026, una mujer de 63 años de edad se encontraba en un domicilio ubicado en calle Francisco I. Madero, cuando presuntamente su hijo comenzó a gritarle; posteriormente, habría tomado un machete y realizó cortes en el suelo frente a ella, mientras la amenazaba con privarla de la vida, por lo que la afectada se resguardó en la vivienda de una vecina.

Asimismo, el 21 de marzo de 2026, en el mismo domicilio, un hombre de 70 años de edad presuntamente fue amenazado por su hijo, quien le exigió dinero y después tomó un machete con el que le advirtió que lo mataría.

Ante estos hechos, la Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas obtuvo la vinculación a proceso de José "N", por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar agravada en concurso real con violencia familiar agravada, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Agentes Fiscales integraron la carpeta de investigación por los hechos.

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Con las investigaciones, agentes del Ministerio Público judicializaron el asunto y obtuvieron de un Juez de Control el mandamiento judicial correspondiente.

Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de José "N", quien fue llevado ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia respectiva, se presentaron los datos de prueba con los que el Juez de control dictó el auto de vinculación a proceso por el delito señalado; además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.