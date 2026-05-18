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Por distintos delitos, GCE detiene a 32

Por Redacción

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
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Por distintos delitos, GCE detiene a 32

Derivado de las acciones de prevención y vigilancia implementadas en las cuatro regiones del Estado, en las últimas 24 horas, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a 32 personas por su probable participación en diversos hechos constitutivos de delito.

Tras estas acciones, elementos estatales aseguraron 45 dosis de "cristal", 308.3 gramos de marihuana, siete pastillas psicotrópicas y dosis de cocaína, fortaleciendo las estrategias enfocadas en el combate al narcomenudeo y la prevención de conductas que afectan la tranquilidad de las familias potosinas.

Con la colaboración de la División Caminos de la GCE, se recuperaron dos vehículos con reporte de robo, además de cuatro unidades presuntamente relacionadas con actividades ilícitas, reforzando las tareas de reacción y combate a la delincuencia.

"La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) mantiene acciones permanentes para preservar la paz pública, fortalecer la prevención y garantizar condiciones de mayor seguridad en beneficio de los potosinos".

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