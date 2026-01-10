Por extorsión termina en prisión preventiva

logo pulso
Por Redacción

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
Agentes Fiscales de la Delegación Cuarta obtuvieron el auto de vinculación a proceso en contra de Gabriel "N", a quien se le imputó el delito de extorsión, derivado de hechos ocurridos en el municipio de Tanlajás. La víctima denunció al imputado ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), luego de que presuntamente acudiera a su negocio, ubicado en la zona Centro del municipio, en septiembre de 2025, donde le habría exigido una cantidad de dinero de manera quincenal a cambio de no causarle daño.

Ante estos hechos, la institución ejerció acción penal en contra del señalado, logrando que se librara una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación (PDI).

Posteriormente, Gabriel "N" fue presentado ante un Juez de Control, donde el agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba suficientes para que se decretara su vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Asimismo, ambas partes fueron informadas sobre el plazo de dos meses otorgado para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que podrán incorporarse mayores elementos probatorios.

