Por incumplir medidas, arrestan a procesado

Por incumplir medidas cautelares, un sujeto que enfrenta un proceso por delitos contra la salud fue regresado al penal luego de que en un inicio había obtenido su libertad condicional, pero al no acatar las medidas el juez ordenó su recaptura.

Se trata de Ángel "N"., quien fue detenido en el municipio de Cerritos bajo un proceso penal que se le sigue por el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión simple.

El ahora imputado había sido detenido previamente en posesión de droga, por lo que fue presentado ante la autoridad judicial, quien le concedió la libertad bajo determinadas medidas cautelares con el conocimiento de que las investigaciones en su contra continuarían.

Como resultado de dichas indagatorias, personal de la Delegación Tercera de la Fiscalía Potosina solicitó y obtuvo de un Juez de control una orden de aprehensión en contra de Ángel "N".

Una vez autorizado el mandato judicial, agentes de la PDI iniciaron su localización, logrando su captura en la zona centro de Cerritos, donde se le informó el motivo de su detención, se le dio lectura a sus derechos constitucionales y se le entregó copia de la orden judicial.

Posteriormente, el detenido fue certificado por un médico legista, inscrito en el Registro Nacional de Detenciones y trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Rioverde.