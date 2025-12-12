Por meterse a casas ajenas los encierran

logo pulso
Por Redacción

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Siete hombres fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por presunto allanamiento, los hechos ocurrieron en atención inmediata a reportes ciudadanos.

El primer reporte se atendió en la calle Circuito San Ignacio, en la colonia Santo Tomás, donde el dueño de un inmueble indicó que cuatro individuos ingresaron sin permiso a su casa, pidiendo proceder legalmente en su contra.

Agentes municipales entraron al domicilio por petición del propietario, donde encontraron a los reportados, quienes se identificaron como Israel "N" de 32 años, Jorge "N" de 38 años, Soel "N" de 33 años y Óscar "N" de 32 años.

Por otra parte, en la colonia La Lomita fue localizado José "N" de 30 años, así como Mario "N" de 22 años y Fernando "N" de 28 años en la colonia La Virgen; en ambos casos ingresaron a domicilios sin permiso de los propietarios, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.

A todos les informaron que serían detenidos por presunto allanamiento, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir con el debido proceso.

