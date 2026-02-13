Por robo de material, aprehenden a par de ladrones

La Fiscalía General del Estado informó sobre la cumplimentación de una orden de aprehensión en ya que son señalados del robo de material de construcción en una obra junto con tres cómplices más que falta por detener.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron en marzo de 2025, cuando las víctimas realizaban trabajos de remodelación en un local comercial con la finalidad de rentarlo. Presuntamente, los imputados ingresaron al sitio y sustrajeron diversos materiales y objetos de construcción, ocasionando afectaciones patrimoniales a los propietarios.

Tras lo ocurrido, los afectados acudieron a la representación social para interponer la denuncia correspondiente y el agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación, recabó datos de prueba y realizó las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Una vez judicializado el asunto, un Juez de control emitió el mandato judicial en contra de cinco personas señaladas como probables responsables.

En cumplimiento de dicha orden, elementos de la Policía de Investigación lograron la detención de dos de los imputados, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

En tanto, la Fiscalía Potosina continúa con labores operativas y de inteligencia para ubicar y detener a las tres personas restantes, a fin de presentarlas ante el órgano jurisdiccional, donde se definirá su situación jurídica conforme a derecho.