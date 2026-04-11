Por robo de reloj y joyas, sujeto es aprehendido
Aprovechó un descuido de clientes para apoderarse de los objetos
Un sujeto acusado de robarse costoso reloj y joyas de clientes de un bar de la colonia Burócrata, fue aprehendido por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, esto luego de que el juez penal emitiera el mandato respectivo.
Se trata de Carlos "N", quien presuntamente se habría apoderado de un reloj marca Rolex, así como de aretes y anillos de oro, al aprovechar un descuido de clientes dentro de un bar ubicado sobre la avenida Santos Degollado, en la colonia Burócrata.
Los afectados interpusieron su denuncia correspondiente y, posteriormente, al emprender las acciones respectivas, la Policía de Investigación reunió diversos datos de prueba con los que agentes del Ministerio Público obtuvieron la orden de aprehensión.
Mediante recorridos de campo, la PDI logró la detención de esta persona, a quien se le dio lectura de los derechos que le asisten en esta etapa. Posteriormente, fue trasladado al centro penitenciario de la ciudad capital.
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El señalado estará a la espera de enfrentar el delito de robo calificado en su audiencia inicial, ante un Juez de Control.
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