Por tentativa de asalto y traer cuchillo, detenido

Derivado de los patrullajes preventivos en calles del Barrio de Tlaxcala emprendidos por oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se realizó la detención de un hombre señalado por tentativa de asalto y portación de arma prohibida, luego de amenazar a un transeúnte con un cuchillo para intentar despojarlo de sus pertenencias.

Los agentes municipales se encontraban realizando patrullajes en las inmediaciones de la calle Moctezuma, donde fueron abordados por un ciudadano quien solicitó su apoyo, pues previamente en la esquina de la privada de Moctezuma, había sido sorprendido por un sujeto que lo amenazó con un cuchillo para asaltarlo.

La parte afectada indicó que logró zafarse del sujeto y observó la cercanía de la unidad policial, acercándose a solicitar el auxilio.

Ante el llamado, los agentes municipales se dirigieron al lugar de los hechos, encontrando al masculino armado con un cuchillo, mismo que mostró resistencia, lanzando golpes contra los agentes aprehensores, siendo finalmente asegurado.

Ante el señalamiento de la parte afectada y la portación del cuchillo, los agentes municipales procedieron con la detención de Roberto "N" de 59 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.