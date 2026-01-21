logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Por venta de "mota", detienen a maleantes

Por Redacción

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Por venta de "mota", detienen a maleantes

En operativos llevados a cabo en el municipio de Matehuala, oficiales de la Guardia Civil Estatal lograron la captura de dos presuntos vendedores de estupefacientes , a quienes aseguraron en total más de 20 dosis de marihuana que traían para su venta.

Uno de los hechos ocurrió en la comunidad Vallejo, perteneciente al mencionado municipio, sitio donde Edgar "N" de 41 años fue detenido con diez bolsas que contenían el enervante, siendo detectado cuando deambulaba en forma sospechosa.

De igual manera, en este mismo municipio, se detuvo a Ángel "N" de 29 años, tras asegurarle 14 bolsas con marihuana que traía en venta.

A los dos sujetos se les puso a disposición del Ministerio Público por el delito contra la salud a fin de que se les defina si situación legal y se les investiga si pertenecen a algún grupo delictivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Volcadura en Bulevar Río Santiago deja Daños Materiales
Volcadura en Bulevar Río Santiago deja Daños Materiales

Volcadura en Bulevar Río Santiago deja Daños Materiales

SLP

Pulso Online

Peritos de la Guardia Civil de Soledad investigan volcadura en Bulevar Río Santiago

Conductor se va a un desnivel en bulevar de Valles
Conductor se va a un desnivel en bulevar de Valles

Conductor se va a un desnivel en bulevar de Valles

SLP

Huasteca Hoy

El vehículo se salió de la vialidad frente a una agencia cervecera

Pierde control y sale del camino en carretera 57
Pierde control y sale del camino en carretera 57

Pierde control y sale del camino en carretera 57

SLP

Redacción

El conductor no sufrió lesiones pero sí hay daños materiales

Aprehenden a par de ladrones por robo en Tequis
Aprehenden a par de ladrones por robo en Tequis

Aprehenden a par de ladrones por robo en Tequis

SLP

Redacción

Hace días ingresaron a una casa en donde se apoderaron de 468 mil pesos