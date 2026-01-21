Por venta de "mota", detienen a maleantes

En operativos llevados a cabo en el municipio de Matehuala, oficiales de la Guardia Civil Estatal lograron la captura de dos presuntos vendedores de estupefacientes , a quienes aseguraron en total más de 20 dosis de marihuana que traían para su venta.

Uno de los hechos ocurrió en la comunidad Vallejo, perteneciente al mencionado municipio, sitio donde Edgar "N" de 41 años fue detenido con diez bolsas que contenían el enervante, siendo detectado cuando deambulaba en forma sospechosa.

De igual manera, en este mismo municipio, se detuvo a Ángel "N" de 29 años, tras asegurarle 14 bolsas con marihuana que traía en venta.

A los dos sujetos se les puso a disposición del Ministerio Público por el delito contra la salud a fin de que se les defina si situación legal y se les investiga si pertenecen a algún grupo delictivo.

