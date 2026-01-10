logo pulso
Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Por venta y distribución de drogas detienen a ocho

Por Redacción

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Por venta y distribución de drogas detienen a ocho

Construimos un Potosí seguro por medio de las labores preventivas que nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal, desempeñan, en coordinación con Ejército mexicano, Guardia Nacional y policías municipales.

Muestra de ello fue el aseguramiento de ocho personas, por presuntos delitos contra la salud, entre los que destacan objetivos generadores de incidencia negativa, vinculados en la venta y distribución de enervantes. El primer hecho ocurrió en la capital potosina, sobre la colonia San Ángel Tercera Sección, donde la GCE y Defensa, detuvieron a Helbert "N" de 29 años, asegurado con 40 dosis de "cristal" y 24 de marihuana.

En el municipio de Villa de Zaragoza, Jesús "N" de 35 años, resultó detenido junto a Gerardo "N" de 45 años, luego de asegurarles 24 dosis de metanfetaminas, cabe señalar que, el segundo detenido, cuenta con antecedentes ilícitos por probables delitos contra la salud y por robo de motocicleta.

Además, en el municipio de Santa María del Río, Rodrigo "N" de 36 años, resultó detenido por la GCE y personal de la Defensa, luego de asegurarle 10 dosis de "cristal".

Mediante el despliegue de la BOMI, en el municipio de Villa de Ramos, Adán "N" de 36 años, fue detenido con 46 dosis de "cristal" y 31 bolsas con marihuana. Mientras que, al interior del estado, en el municipio Matehuala dos mujeres, identificadas como Karla "N" de 23 años y Brenda "N" de 19 años fueron asegurados con 10 dosis de marihuana y una motocicleta en la que se desplazaban.

Por último, en el municipio de Cedral, Carlos "N" de 24 años, resultó asegurado con 10 bolsas que contenían marihuana.

Estos operativos permitieron que ninguna de estas sustancias nocivas para la salud de nuestras familias potosinas, llegaran a sus manos, evitando su distribución y/o comercialización, además de inhibir actividades ilícitas en las cuatro regiones del estado, derivando así a una seguridad sin límites.

