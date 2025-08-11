Por violentos, individuos acaban encerrados

Dos hombres fueron arrestados por oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad bajo los cargos de presunta violencia familiar, esto al atender de forma inmediata reportes ciudadanos en distintas colonias.

El primer auxilio se atendió en un domicilio de la calle Fray Servando Teresa de Mier de la colonia La Cofradía, donde los agentes municipales fueron recibidos por una mujer que señaló que su ex pareja la golpeó e insultó, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra; se tuvo contacto en el lugar con el reportado, quien se identificó como Luis “N” de 33 años de edad.

Por otra parte, en la calle San Benito de la colonia Santa Mónica, los policías soledenses se presentaron con una mujer que previamente solicitó su apoyo, y mencionó que su yerno la agredió a ella y a su hija, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra; se tuvo contacto con el señalado, quien dijo llamarse Jaime “N” de 44 años de edad.

A los dos señalados se les informó que serían detenidos por presunta violencia familiar, además les dieron lectura de su carta de derechos. Los arrestados se consignaron a Barandilla Municipal, donde los certificó el médico legista, y después se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

