Preparan operativo de seguridad para Semana Santa
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), en coordinación con los tres niveles de gobierno pondrá en marcha el operativo "Semana Santa Segura 2026", para garantizar un periodo vacacional con saldo blanco.
En este dispositivo se desplegará la totalidad de la fuerza operativa de la Guardia Civil Estatal y su División Caminos, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Protección Civil Estatal y Municipal, así como cuerpos de emergencia, destacó el titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández.
Informó que se reforzará la vigilancia en puntos de alta concentración de personas, como eventos culturales, deportivos y religiosos, así como en parajes turísticos, ríos, cascadas y balnearios.
También se instalarán módulos de atención, auxilio vial y asistencia turística en carreteras estatales y zonas de alto flujo vehicular, con el fin de prevenir accidentes, brindar apoyo oportuno y salvaguardar la integridad de visitantes y habitantes durante esta temporada.
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Los patrullajes se realizarán también en las distintas carreteras con jurisdicción estatal, tanto libres como autopistas de cuota, ya que por el aumento del tránsito suelen ocurrir también más accidentes vehiculares.
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