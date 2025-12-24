Procesan a maleante por desaparición de personas

Personal litigador de la Delegación Tercera de la Fiscalía General del Estado, obtuvo de la autoridad judicial la vinculación a proceso de Ezequiel "N", por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares.

De acuerdo con la denuncia presentada ante el ente procurador de justicia, los hechos ocurrieron en el barrio El Amparo, del municipio de Cárdenas, donde presuntamente la víctima fue "levantada" por varios delincuentes.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, agentes Fiscales aperturaron una carpeta de investigación y, mediante un Juez de Control, obtuvieron una orden de aprehensión en contra del señalado.

Posteriormente, al establecer la probable ubicación de Ezequiel "N", se ejecutó una orden de cateo en un domicilio particular del municipio de Rioverde, donde el imputado fue localizado, aprehendido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la audiencia, el personal Fiscal presentó datos de prueba suficientes, lo que derivó en la vinculación a proceso del imputado por el delito señalado.

Asimismo, la autoridad judicial autorizó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía Potosina podrá continuar con el fortalecimiento del caso.