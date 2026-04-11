Procesan a pistoleros detenidos en Matehuala

La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en San Luis Potosí, obtuvo vinculación a proceso contra Antonio "N" y Raymundo "N", por el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, al realizar recorridos de seguridad en el municipio de Matehuala, en el marco del operativo "Altiplano Seguro" y transitar sobre la calle Juárez intersección con calle Aldama de la zona Centro, elementos de la Guardia Civil Estatal atendieron a una persona que les informó que, en la calle a espaldas de la Presidencia Municipal había una camioneta tripulada por varias personas que habían disparado un arma de fuego desde el interior del vehículo.

Al trasladarse al lugar referido y ubicar el vehículo descrito en la denuncia, las autoridades hicieron una inspección en la que localizaron una pistola tipo escuadra y un cargador con capacidad para siete cartuchos.

Los sujetos no contaban con el permiso correspondiente para portar armas y por lo tanto fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

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Después de diversas diligencias presentadas por el fiscal federal, un juez de control calificó de legal la detención, vinculó a proceso, impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.