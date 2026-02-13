Rapiña al volcar camión cargado de carne de pollo

Un camión de carga que transportaba carne de pollo, sufrió aparatosa volcadura al transitar por la carretera a Guadalajara, la carga se esparció en el lugar y los pobladores de la zona hicieron lo suyo apoderarse de todo el producto hasta no dejar nada, todo esto sin que nadie lo impidiera.

El hecho tuvo lugar cerca de las once de la mañana de este jueves, cuando un camión Torton de color blanco, con caja seca, circulaba sobre carretera a Guadalajara en dirección a esta ciudad.

Al tomar una curva a la altura del kilómetro 26, el conductor perdió el control del volante hacia su derecha para finalmente quedar volcado sobre su costado derecho. La rapiña no se hizo esperar y en pocos minutos arribaron decenas de personas, entre automovilistas y especialmente habitantes de la comunidad de Pozuelos, quienes prácticamente vaciaron todo el camión de su carga de pollos. Ya sin nada de carga, el área fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento del accidente en el que por suerte no se registraron personas lesionadas y el camión fue enviado a una pensión para las diligencias correspondientes.