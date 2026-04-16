Rauda camioneta derriba poste y anuncio de cristal

Cuando presuntamente huía de elementos de la Policía de Investigación que lo perseguían, el conductor de una camioneta y su acompañante chocaron contra un poste de madera y un espectacular de cristal, luego abandonaron la unidad y se fugaron a pie.

El hecho ocurrió cerca de la una de la tarde de este jueves, cuando una camioneta color negro con vidrios polarizados, circulaba a alta velocidad por la avenida Pintores, a un costado del parque de Morales.

Cuando llegó a la avenida Paseo de los Derechos Humanos, el conductor perdió el control del volante y de esta forma chocó de frente contra un poste de madera de Telmex, al cual derribó desde la base y al continuar con su trayectoria errática se estampó contra el anuncio de cristal, el cual también hizo añicos.

Todavía el conductor siguió rodando hasta que metros adelante también se impactó contra la banqueta y se subió a la misma en donde ya no pudo continuar y tanto él como su acompañante descendieron para darse a la fuga rápidamente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Algunos testigos dijeron que los ocupantes de la camioneta eran perseguidos por agentes de la Policía de Investigación aunque se ignora el motivo o si pudieron ser detenidos.

Al sitio acudieron las autoridades para tomar conocimiento del accidente, ordenando el traslado de la camioneta a una pensión y el caso se turnaría ante el Ministerio Público para la reparación de los objetos fijos, el poste y el anuncio de cristal.