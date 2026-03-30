Realiza GCE 235 detenciones en una semana
Como resultado de los operativos y trabajos de inteligencia que se desarrollan a favor de la seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal detuvo del 21 al 27 de marzo a 235 personas por la probable comisión de distintos hechos constitutivos de delito.
La GCE también localizó 21 automotores y cinco motocicletas con reporte de robo, y decomisó tres kilos con 933 gramos de marihuana, 572 dosis de metanfetaminas, 18 de cocaína y 13 de "crack", además de 200 litros de hidrocarburo de probable procedencia ilegal. En el mismo periodo, la corporación aseguró ocho armas de fuego largas y cinco cortas, junto con 29 cargadores, 196 cartuchos útiles, 10 armas prohibidas, un arma de fabricación artesanal, conocida como "cachimba", y 116 objetos denominados como "ponchallantas".
Pierde el control y cae a desnivel en Circuito Potosí
Un automóvil perdió el control y cayó a un desnivel en Circuito Potosí, sin causar lesiones graves.