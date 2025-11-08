Realizan operativos por comercialización de cigarros chinos

El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, advirtió que grupos no considerados como delictivos, buscan comercializar de forma irregular cigarros de origen chino, en al menos dos municipios de la entidad potosina.

Describió que no se trata de agrupaciones que pretendan comercializar droga, sino acaparar la venta de los tabacos producidos en el país asiático.

Subrayó que se identificó este tipo de negociaciones irregulares, en los municipios de Villa de Reyes y Ciudad Valles.

Recordó que recientemente la Guardia Civil Estatal (GCE) aseguró una bodega con mil dosis de droga y cigarros en Villa de Reyes, donde también detuvo a dos mujeres vinculadas con el tráfico de dicho producto.

"Es un tema independiente que quieren tratarse de meter a la venta del cigarro. A querer comercializar una legumbre que se las compren a ellos. Entonces eso no se permite en San Luis Potosí, a diferencia de otros estados", declaró.

El mandatario estatal anunció que 50 elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizarán operativos en Ciudad Valles, a fin de desarticular cualquier organización dedicada a este giro.

Matizó que no existen denuncias formales en el municipio huasteco, sino básicamente "rumorología", sin embargo, se decidió actuar para prevenir cualquier incidencia.