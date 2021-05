Reaprehenden a sujeto por presunto narcomenudeo

Por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, un sujeto que cuenta con 33 años, fue detenido por la Policía de Investigación, quienes con ello cumplimentaron una orden de reaprehensión que existía en su contra, los hechos ocurrieron en la capital potosina.

La Fiscalía General del Estado informó que el primero de enero del año 2019, elementos policiacos tuvieron a la vista en la avenida Salk, de la colonia Progreso un vehículo de color rojo, sin placas de circulación, que era conducido de manera temeraria.

Al conductor del automóvil se le dio alcance y al entrevistarse con dicha persona se identificó como Raúl Alejandro "N", mismo al que le informaron que le efectuarían una revisión a su persona y al automotor.

Siendo de esta forma como los elementos encontraron cuatro envoltorios con hierba verde y seca, características que son similares a la marihuana, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, el cual trabajó las acciones penales que resultaron con la vinculación a proceso de esta persona.

Sin embargo, durante el procedimiento jurídico la defensa del imputado planteó una suspensión condicional del proceso, misma que fue otorgada por un Juez de Control.

No obstante, el señalado debía presentarse en una fecha establecida por la autoridad judicial y no lo hizo. Al no acatar lo ordenado, se libró la actual orden de reaprehensión, la cual fue cumplimentada en las inmediaciones de un centro comercial ubicado en la colonia El Paseo de San Luis Potosí, donde se realizó el aseguramiento.

Esta persona quedó a disposición del Juez de Control que determinará su situación legal.