Recolector de basura resulta lesionado en un accidente
Fue impactado por una camioneta y proyectado contra tráiler estacionado
Un accidente vial en donde participaron tres vehículos (uno recolector de basura) en el Anillo Periférico Norte, arrojó un lesionado y cuantiosos daños materiales.
El reporte sobre el hecho se dio alrededor de las cuatro de la tarde y de acuerdo a los hechos, una camioneta Nissan con remolque acoplado, de la tienda Coppel, circulaba por la lateral del mencionado periférico en dirección de la carretera a Matehuala hacia la de Zacatecas.
Fue a la altura de la calle Maíz, por el puente de la Coca Cola, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma le pegó por alcance a un moto-carro recolector de basura, al cual proyectó contra la parte posterior de un tráiler que se encontraba en el lugar estacionado.
A causa del impacto, el conductor del carrito recolector de basura sufrió golpes considerables en todo el cuerpo y fue atendido por los paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes le prestaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital para recibir la atención requerida.
La camioneta de Coppel y el carrito de basura presentaron fuertes daños materiales, elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, que llegaron a tomar conocimiento del percance, los enviaron a una pensión.
Se esperaba que los conductores involucrados llegaran a un acuerdo reparatorio para que el caso no pasara a mayores.
