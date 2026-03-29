Recupera la Municipal dos vehículos robados

En distintas acciones operativas, oficiales de la Policía Municipal capitalina realizaron la recuperación de dos vehículos con reporte de robo, tras el hallazgo se rindió el informe correspondiente a la autoridad ministerial y los vehículos quedaron a resguardo en una pensión.

El primer hallazgo se realizó en la avenida Promoción y el Eje 114 en la Zona Industrial, donde se localizó un remolque tipo caja seca color blanco, la cual habia sido reportada como robada con violencia la noche de este viernes.

Los agentes municipales procedieron a cotejar los datos en el Sistema Único de Información Policial del C4 que confirmó el reporte vigente. El segundo hallazgo se efectuó en las calles Cactus y Biznaga en la colonia Los Magueyes, al norte de la ciudad. Ahí, los agentes municipales detectaron una camioneta marca Chrysler Voyaguer color negro, la cual fue robada con violencia horas antes en las inmediaciones de Periferico norte.

En ambos casos, los oficiales municipales procedieron con el resguardo de los vehículos en una pensión, notificando a la Fiscalía General del Estado.

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Adicionalmente, los datos de los vehículos fueron añadidos a la Plataforma Digital de la SSPC vehiculosrecuperados.sspcslp.gob.mx para consulta de los legítimos dueños.