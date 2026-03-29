Recupera la Municipal dos vehículos robados
En distintas acciones operativas, oficiales de la Policía Municipal capitalina realizaron la recuperación de dos vehículos con reporte de robo, tras el hallazgo se rindió el informe correspondiente a la autoridad ministerial y los vehículos quedaron a resguardo en una pensión.
El primer hallazgo se realizó en la avenida Promoción y el Eje 114 en la Zona Industrial, donde se localizó un remolque tipo caja seca color blanco, la cual habia sido reportada como robada con violencia la noche de este viernes.
Los agentes municipales procedieron a cotejar los datos en el Sistema Único de Información Policial del C4 que confirmó el reporte vigente. El segundo hallazgo se efectuó en las calles Cactus y Biznaga en la colonia Los Magueyes, al norte de la ciudad. Ahí, los agentes municipales detectaron una camioneta marca Chrysler Voyaguer color negro, la cual fue robada con violencia horas antes en las inmediaciones de Periferico norte.
En ambos casos, los oficiales municipales procedieron con el resguardo de los vehículos en una pensión, notificando a la Fiscalía General del Estado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Adicionalmente, los datos de los vehículos fueron añadidos a la Plataforma Digital de la SSPC vehiculosrecuperados.sspcslp.gob.mx para consulta de los legítimos dueños.
no te pierdas estas noticias
Apagan incendio de vehículo en avenida Reforma
Redacción
Elementos de la SSPC de la capital logran apagar el fuego en motor
Caen cinco en operativos en Rioverde y San Ciro; uno tenía orden por homicidio
Redacción
Aseguran droga y capturan a presuntos vinculados a grupo delictivo
Caen 5 presuntos objetivos criminales en San Ciro y Rioverde
Redacción
Lo anterior, en acciones conjuntas de la Guardia Civil Estatal y la Fiscalía General del Estado