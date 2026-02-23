logo pulso
Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Seguridad

Recuperan 3 unidades con reporte de robo y detienen a conductor

Por Redacción

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Recuperan 3 unidades con reporte de robo y detienen a conductor

En el marco de la Estrategia Integral de Seguridad de la Guardia Civil Estatal en los 59 Municipios, se recuperaron tres unidades con reporte de robo y se detuvo, gracias a las tareas de videovigilancia a un presunto de 45 años de edad en San Nicolás de los Jassos, que tripulaba un vehículo Chevrolet Aveo en color café, con reporte de robo con violencia el día 27/06/2019 en el Estado de México.

La dependencia informó que Oficiales de la GCE, recuperaron un tractocamión Kenworth, modelo 2020 en color blanco robado con violencia el 20/02/2026 en la Zona Industrial, y un remolque de transporte de carga modelo 2011 en color azul con reporte de robo sin violencia el 05/02/2026 en Cándido Navarro, Soledad de Graciano Sánchez.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reafirma su compromiso con la paz y la seguridad del Estado y exhorta a colaborar con las autoridades haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima en caso de ser víctimas o testigos de algún hecho ilícito.

Localizan cuerpo de joven arrastrado por corriente en Ciudad Valles

SLP

Pulso Online

Autoridades y voluntarios desplegaron operativo para buscar al joven desaparecido desde la tarde anterior.

Motociclista sufre accidente en avenida María Teresa: Cruz Roja atiende

SLP

Redacción

Paramédicos de Cruz Roja trasladaron a un hombre y una mujer tras el accidente en Soledad.

Niegan policías heridos tras operativo en Charcas

SLP

Redacción

Elementos de la Guardia Civil Estatal persiguieron una camioneta que fue abandonada tras salir de la vía.

Niña extraviada es reunida con su familia

SLP

Redacción