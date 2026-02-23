Recuperan 3 unidades con reporte de robo y detienen a conductor

En el marco de la Estrategia Integral de Seguridad de la Guardia Civil Estatal en los 59 Municipios, se recuperaron tres unidades con reporte de robo y se detuvo, gracias a las tareas de videovigilancia a un presunto de 45 años de edad en San Nicolás de los Jassos, que tripulaba un vehículo Chevrolet Aveo en color café, con reporte de robo con violencia el día 27/06/2019 en el Estado de México.

La dependencia informó que Oficiales de la GCE, recuperaron un tractocamión Kenworth, modelo 2020 en color blanco robado con violencia el 20/02/2026 en la Zona Industrial, y un remolque de transporte de carga modelo 2011 en color azul con reporte de robo sin violencia el 05/02/2026 en Cándido Navarro, Soledad de Graciano Sánchez.

