Recuperan 3 unidades con reporte de robo y detienen a conductor
En el marco de la Estrategia Integral de Seguridad de la Guardia Civil Estatal en los 59 Municipios, se recuperaron tres unidades con reporte de robo y se detuvo, gracias a las tareas de videovigilancia a un presunto de 45 años de edad en San Nicolás de los Jassos, que tripulaba un vehículo Chevrolet Aveo en color café, con reporte de robo con violencia el día 27/06/2019 en el Estado de México.
La dependencia informó que Oficiales de la GCE, recuperaron un tractocamión Kenworth, modelo 2020 en color blanco robado con violencia el 20/02/2026 en la Zona Industrial, y un remolque de transporte de carga modelo 2011 en color azul con reporte de robo sin violencia el 05/02/2026 en Cándido Navarro, Soledad de Graciano Sánchez.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reafirma su compromiso con la paz y la seguridad del Estado y exhorta a colaborar con las autoridades haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima en caso de ser víctimas o testigos de algún hecho ilícito.
