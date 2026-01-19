Recuperan becerros robados en Matehuala

La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación recuperó cinco semovientes con reporte de robo, como resultado de acciones de investigación derivadas de una denuncia por el delito de abigeato.

La carpeta de investigación se inició tras la denuncia presentada ante la Delegación Segunda con sede en Matehuala, donde se reportó la desaparición de un becerro negro, dos becerros pintos, un becerro charol y una becerra charol, sustraídos el pasado 13 de enero de una parcela en esa región.

Como parte de las indagatorias, los agentes investigadores realizaron labores de campo y entrevistas en comunidades del municipio de Matehuala, lo que permitió ubicar el posible traslado de los animales hacia el municipio de Catorce.

Tras diversas diligencias, los cinco animales fueron localizados y asegurados, quedando a disposición de la Fiscalía para la continuación de las investigaciones correspondientes.

