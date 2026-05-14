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Recuperan camioneta robada en la colonia Mártires de la Revolución

La unidad fue localizada por agentes de la Policía de la Capital sobre la calle San Carlos, al norte de la ciudad

Por Pulso Online

Mayo 14, 2026 11:59 a.m.
A
Recuperan camioneta robada en la colonia Mártires de la Revolución

Durante patrullajes de seguridad y vigilancia en el cuadrante norte de la capital potosina, elementos de la Policía Municipal localizaron y aseguraron una camioneta con reporte de robo vigente en la colonia Mártires de la Revolución.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes detectaron la unidad sin placas de circulación, estacionada en aparente estado de abandono sobre la calle San Carlos.

Al revisar el vehículo, los oficiales observaron que presentaba señales de haber sido repintado recientemente, por lo que procedieron a consultar la información en el Sistema Único de Información Criminal (SUIC).

La base de datos confirmó que la camioneta tenía reporte de robo de menos de 24 horas, por lo que fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones respectivas.

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