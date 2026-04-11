Recuperan dos vehículos con reporte de robo

Como resultado de acciones operativas realizadas en diversos puntos del territorio estatal, la Fiscalía General del Estado logró la recuperación de dos automotores que contaban con reporte de robo vigente.

El primero de ellos corresponde a un automóvil marca Volkswagen, tipo Jetta, versión Trendline, color gris, el cual fue localizado y asegurado en el municipio de Ciudad Fernández.

Asimismo, se logró la localización de una cuatrimoto marca Izuka, modelo 2022, color negro, misma que fue ubicada en el municipio de Ciudad Valles.

Estas acciones forman parte de las estrategias permanentes implementadas por la Fiscalía en el combate al robo de vehículos, mediante operativos y labores de investigación que se desarrollan en todo el estado, con el objetivo de ubicar unidades reportadas como robadas.

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Cabe destacar que, en ambos casos, los propietarios realizaron el reporte inicial a través del número de emergencias 911 y posteriormente formalizaron su denuncia ante un agente del Ministerio Público, lo que permitió activar los mecanismos de búsqueda y localización.

Las unidades recuperadas fueron puestas a disposición de Agentes Fiscales especializados en el robo de vehículos, quienes llevarán a cabo las diligencias conducentes, a fin de que los automotores sean devueltos a sus legítimos propietarios.