Recuperan tres unidades con reporte de robo

Agentes de la Policía de Investigación aseguraron tres vehículos en distintos puntos de la entidad, derivado de diversas irregularidades detectadas durante operativos en campo, según informó la Fiscalía General del Estado.

Primero, en la Zona Centro de la capital potosina, los elementos de la PDI localizaron un vehículo marca Hyundai, tipo Creta, color blanco, que presentaba alteraciones en sus medios de identificación. Tras su inspección, se estableció que contaba con reporte de robo vigente ocurrido en febrero de 2026 en la Ciudad de México, por lo que fue asegurado.

En otra acción, en el municipio de Tamazunchale, se aseguró una camioneta marca Nissan, tipo pick-up, localizada en la colonia Los Tamarindos, la cual presentaba alteraciones en su número confidencial.

Asimismo, en el barrio de Tlaxcala, en Moctezuma, fue asegurada una camioneta tipo SUV, marca Cadillac, línea Escalade, color negro, la cual, al ser consultada en las bases de datos correspondientes, arrojó reporte de robo en el estado de Texas, Estados Unidos de América.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las tres unidades fueron puestas a disposición de un agente del Ministerio Público y trasladadas a una pensión vehicular, donde se continuará con los trámites legales correspondientes para su posterior devolución a sus legítimos propietarios.