Reporta SSPC 975 detenidos durante febrero en operativos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado informó que 975 personas fueron detenidas durante febrero de 2026 en distintos operativos realizados por la Guardia Civil Estatal (GCE) en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

De acuerdo con la dependencia, durante estas acciones también fueron decomisadas 26 armas de fuego y 846 cargadores, además de diversas cantidades de droga.

En materia de combate al narcomenudeo, la corporación reportó el aseguramiento de más de 48.6 kilogramos de marihuana, así como 3 mil 358 gramos de "cristal" y distintas dosis de cocaína.

Las detenciones, según la SSPC, se derivaron de patrullajes preventivos y labores de inteligencia realizadas por elementos de la Guardia Civil Estatal.

El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, señaló que las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación jurídica.

La dependencia también recordó que, de acuerdo con información presentada en la conferencia matutina del Gobierno federal, San Luis Potosí registró una disminución en el promedio diario de homicidios dolosos durante el primer bimestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Finalmente, la SSPC exhortó a la población a utilizar las líneas de emergencia 911 y de denuncia anónima 089 para reportar hechos relacionados con la seguridad.