logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Fotogalería

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Reporta 'Voz y Dignidad' hallazgo de restos y ataques en Valles

Camionetas de Servicios Periciales y de la Guardia Civil resultaron dañadas con ponchallantas

Por Huasteca Hoy

Enero 22, 2026 03:26 p.m.
A
Fotos: Especial

Fotos: Especial

CIUDAD VALLES.- Encuentran indicios de desaparecidos en Laguna del Mante las madres de Voz y Dignidad por los Nuestros (VDPN) y luego de salir a carretera les arrojan ponchallantas

Edith Pérez Rodríguez, representante de VDPN dijo que ayer hubo una incursión en un predio cercano al ejido Laguna del Mante, en donde, con este último hallazgo, han enumerado 15 "polígonos de búsqueda positivos", es decir, lugares que de manera coloquial han sido llamados "campos de exterminio" y en donde han encontrado verdaderas pistas de sus desaparecidos. 

El hallazgo se reportó a las 3:40 de la tarde de ayer y hasta las 6:00 llegaron los Servicios Periciales y con la poca luz que quedaba se fijaron los puntos. 

Al salir de ese terreno que está en el kilómetro 33 en la Valles-Mante, dos camionetas, una de Servicios Periciales y otra de la Guardia Civil Estatal resultaron dañadas con ponchallantas

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Fotos: Especial

Antes de estas prospecciones hechas por VDPN, Edith Pérez reveló que ha habido omisión de la fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, porque la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas no ha dado nada de información sobre los hallazgos que hacen las mismas madres. 

Las madres de VDPN han sido atacadas a balazos y asediadas en otros puntos de la Huasteca y hay alas de la Guardia Nacional, el Ejército que no hacen nada o no actúan, porque reciben dinero de ellos (delincuencia organizada).

LEA TAMBIÉN

Persisten fallas en operatividad de la CEBP: Voz y Dignidad

Así lo señala el colectivo de búsqueda tras la llegada de Mendoza Espinoza

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reporta Voz y Dignidad hallazgo de restos y ataques en Valles
Reporta Voz y Dignidad hallazgo de restos y ataques en Valles

Reporta 'Voz y Dignidad' hallazgo de restos y ataques en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Camionetas de Servicios Periciales y de la Guardia Civil resultaron dañadas con ponchallantas

Definen proceso de atención a quejas contra policías capitalinos
Definen proceso de atención a quejas contra policías capitalinos

Definen proceso de atención a quejas contra policías capitalinos

SLP

Samuel Moreno

Pueden ser de manera presencial, telefónica, escrita y serán recibidas por la Unidad de Atención a la Ciudadanía

Bebé pierde la vida en choque sobre la Valles-Tamazunchale
Bebé pierde la vida en choque sobre la Valles-Tamazunchale

Bebé pierde la vida en choque sobre la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

Sus padres también resultaron gravemente heridos en el accidente

A balazos, asesinan a motociclista cerca de Peñasco
A balazos, asesinan a motociclista cerca de Peñasco

A balazos, asesinan a motociclista cerca de Peñasco

SLP

Redacción

El incidente fue reportado cerca de las 08:00 de la mañana