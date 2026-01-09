Reportan 48 detenidos en operativos de la GCE

La Guardia Civil Estatal reportó la detención de 48 personas en operativos realizados en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Del total, 30 detenciones fueron por delitos contra la salud, cinco por violencia familiar, tres por armas prohibidas, tres por lesiones, tres por posesión de vehículos con reporte de robo, dos por robo, una por cohecho y una por presunto acoso sexual.

Además, se informó el aseguramiento de cinco vehículos robados, así como el decomiso de 657 gramos de marihuana, 2 gramos de cocaína, 143 dosis de metanfetamina y 13 mil 290 pesos en efectivo, de presunta procedencia ilícita.

En Villa de Pozos, elementos de la corporación brindaron apoyo para el traslado de un menor de dos años a un hospital tras un reporte de emergencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Suman 120 trabajadores despedidos del Poder Judicial En números cerrados, ya suman 120 los trabajadores despedidos del Poder Judicial del Estado, que correspondían a un denominado "fondo de apoyo", es decir, pagados con recursos para personal auxiliar. ...

La corporación también reportó la conclusión del operativo Héroes Paisanos 2025, sin incidentes en carreteras estatales.