Seguridad

Reportan 48 detenidos en operativos de la GCE

Las acciones dejaron como saldo decomisos de droga, dinero y vehículos robados

Por Redacción

Enero 09, 2026 02:44 p.m.
Foto: GCE

Foto: GCE

La Guardia Civil Estatal reportó la detención de 48 personas en operativos realizados en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Del total, 30 detenciones fueron por delitos contra la saludcinco por violencia familiartres por armas prohibidastres por lesionestres por posesión de vehículos con reporte de robodos por robouna por cohecho y una por presunto acoso sexual.

Además, se informó el aseguramiento de cinco vehículos robados, así como el decomiso de 657 gramos de marihuana2 gramos de cocaína143 dosis de metanfetamina y 13 mil 290 pesos en efectivo, de presunta procedencia ilícita.

En Villa de Pozos, elementos de la corporación brindaron apoyo para el traslado de un menor de dos años a un hospital tras un reporte de emergencia.

Suman 120 trabajadores despedidos del Poder Judicial

En números cerrados, ya suman 120 los trabajadores despedidos del Poder Judicial del Estado, que correspondían a un denominado "fondo de apoyo", es decir, pagados con recursos para personal auxiliar. ...

La corporación también reportó la conclusión del operativo Héroes Paisanos 2025, sin incidentes en carreteras estatales.

