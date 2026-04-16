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Rescatan a niñita abandonada en auto

Por Redacción

Abril 16, 2026 03:00 a.m.
A
Rescatan a niñita abandonada en auto

Una niña de cuatro años de edad, la cual estaba encerrada dentro de un carro, fue rescatada por agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad, quienes la encontraron llorando y gritando en la calle Hidalgo de la cabecera municipal.

Fueron los elementos adscritos a la Unidad Especializada en Atención de Violencia Familiar y de Género, quienes brindaron auxilio la niñita que se encontraba en situación de riesgo.

La menor fue detecatada al interior de un vehículo, sola, llorando, golpeando los vidrios de la ventanilla, visiblemente alterada, y refirió que su madre tardaba en regresar

Policías de UAVI, resguardaron a la niña y activaron los protocolos de actuación correspondientes, para canalizar el caso ante el Sistema Municipal DIF y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), para seguimiento y garantizar la protección integral de la menor.

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Se esperaba que apareciera la madre y enterarla de la situación, además de proceder en su contra en caso de que haya incurrido en algún delito por la negligencia de haber abandonado a la niña dentro del carro, que tuvo el riesgo de morir por asfixia.

La Guardia Civil Municipal refrenda su compromiso de actuar de manera inmediata ante cualquier situación que vulnere la seguridad de niñas, niños y adolescentes, e invita a la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier hecho que represente un riesgo, a fin de salvaguardar la integridad de los sectores más vulnerables.

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