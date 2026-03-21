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Rescatan a niños víctimas de violencia familiar

Por Redacción

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Rescatan a niños víctimas de violencia familiar

Elementos de la Guardia Civil Estatal pudieron rescatar a dos hermanitos que presuntamente eran víctimas de violencia familiar, siendo llevados a un lugar seguro y el caso se turnó ante la autoridad para la investigación correspondiente.

De acuerdo a información de la corporación, la Unidad Especializada en Atención a Violencia de Género rescató a los dos menores de edad, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, ante una posible situación de riesgo.

Derivado de la intervención oportuna, se logró salvaguardar la integridad física y emocional de una niña de siete años de edad y otro niño de un año, al parecer ambos hermanos que fueron reportados dentro de un domicilio en esta capital potosina.

En el caso se actuó en coordinación con personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), para garantizar en todo momento el respeto a los derechos y bienestar de los dos infantes.

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Ahora será la Fiscalía General del Estado la instancia encargada de realizar las investigaciones respectivas sobre las condiciones del posible maltrato de que eran objeto los dos hermanos, en los que podrían estar involucrados los padres ya sea por omisión, abandono o actuación. 

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